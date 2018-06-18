Ebubekir Bal’dan Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçelerine çıkarma

Seçim çalışmaları kapsamında 1 günde 3 ilçe ile bu ilçelere bağlı bazı köyleri ziyaret eden Ebubekir Bal, vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak destek istedi.

AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Ebubekir Bal, sabah saatlerinde bir heyet ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Ergani ilçesini ziyaret etti. AK Parti Ergani İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bal, daha sonra esnafı ziyaret etti. Ergani ilçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet edip destek isteyen Ebubekir Bal, daha sonra Çermik ve Çüngüş ilçelerini ziyaret etti. Çermik ve Çüngüş ilçelerinde AK Parti ilçe başkanlıklarında partililerle bir araya gelen Bal, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe ziyaretleri kapsamında bazı köylere de giden Ebubekir Bal, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak vatandaşlardan destek istedi.