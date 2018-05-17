Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programa Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Erdinç, İl Sağlık Müdürü M. Sait Avar, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Zülfü Barış Şahin, akademisyenler, eczacılar ve eczacılık fakültesi öğrencileri katıldı. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Erdinç, eczacılık günü tarihi hakkında bilgiler vererek, eczacılığın 179. yılını kutladıklarını belirtti. Erdinç, Eczacılık Fakültesi olarak bu yılki 14 Mayıs etkinliği kapsamında temalarının akılcı ilaç kullanımı olduğunu ve bu kapsamda fakülte öğrencileri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle Diyarbakır’daki alışveriş merkezlerinde halka yönelik doğru ilaç kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü M. Sait Avar ise eczacılık mesleğinin istihdamının iyileştirmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, sağlık okuryazarlığı için öğrencilere çok büyük görevler düştüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından 1.2.3.4.5. sınıf dönem birincilerine başarı belgesi ve konuşmacılara da plaket takdim edildi. Program, fakülte öğrencilerinin mesleklerine ilk adımlarının simgesi olan beyaz önlükleri giymelerinin ardından kokteyl ile sona erdi.