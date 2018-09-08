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08 Eylül 2018 12:54

Eğil’de telef olan hayvanlarda şarbon çıkmadı

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Eğil ilçesinde telef olan hayvanlarda şarbon değil zehirlenme bulgularının olduğunu açıkladı.

Eğil’de telef olan hayvanlarda şarbon çıkmadı

08 Eylül 2018 12:54


Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önceki gün ilçeye bağlı Oyalı köyünde ikamet eden koyun yetiştiricisi Çerkez Karakaş’ın hayvanlarında ölümler olduğunu bildirmesi üzerine Karakaş ve çoban ile irtibata geçildiği kaydedildi. Açıklamada, koyun sürüsünün bölgede bulunan ve tohum üretimi yapan tesisin etrafında otlanırken fabrika atığından kaynaklı ölümlerin meydana geldiği beyanı üzerine Eğil Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan incelemede 33 koyun ve 2 koçun telef olmuş, ayrıca 25 koyunda da zehirlenme belirtileri olduğunun tespit edilmesi üzerine ölen hayvanlardan ve yedikleri atık yemlerden numune alınarak Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderilmiştir. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden sevk edilen veteriner hekimlerce Oyalı Mahallesi’nde bulunan 5 bin 69 küçükbaş ve 656 büyükbaş hayvan sağlık kontrolünden geçirildi ancak herhangi bir salgın hastalık tespit edilemedi. 7 Eylül’de Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünden bildirilen resmi olmayan ilk sonuçlara göre ölü hayvanlarda şarbon dahil herhangi bir hastalığa rastlanılmamış, numunelerde zehirlenme bulgularına rastlanmış olup kesin sonuçlar için çalışmalara devam edilmektedir. Olayla ilgili güvenlik güçlerince de adli soruşturma başlatıldı” denildi.




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