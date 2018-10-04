Eğitim projeleri istişare edildi

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Şube Müdürü Ramazan Tekdemir ve Müdürlüğün AR-GE birimi proje öğretmenleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla, makam odasında Aslan ve beraberindekileriyle bir süre görüştü.

Ziyarette, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak eğitim içerikli proje çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.