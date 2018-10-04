Eğitim projeleri istişare edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, iki kurumun eğitim alanında ortaklaşa yürüttükleri projeleri istişare etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Şube Müdürü Ramazan Tekdemir ve Müdürlüğün AR-GE birimi proje öğretmenleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla, makam odasında Aslan ve beraberindekileriyle bir süre görüştü.
Ziyarette, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak eğitim içerikli proje çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.