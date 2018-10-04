İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğitim projeleri istişare edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, iki kurumun eğitim alanında ortaklaşa yürüttükleri projeleri istişare etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Şube Müdürü Ramazan Tekdemir ve Müdürlüğün AR-GE birimi proje öğretmenleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla, makam odasında Aslan ve beraberindekileriyle bir süre görüştü.


Ziyarette, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak eğitim içerikli proje çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.