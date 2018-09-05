Eğitimli çalışanlar mutlu müşteriler projesi

Forum Diyarbakır AVM, perakende günleri kapsamında alanında uzman eğitmenlerle AVM çalışanlarına kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim veriyor. Kapılarını 10 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır halkına açan Forum Diyarbakır AVM, açıldığı ilk günden itibaren fark oluşturmaya devam ediyor. “Eğitimli Çalışanlar Mutlu Müşteriler” sloganıyla yola çıkan Forum Diyarbakır AVM, perakende günleri kapsamında ziyaretçilerine kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmak adına Boğaziçi Yaşam ve Eğitim Merkezinin deneyimli hocalarıyla Diyarbakır’da bir otelde AVM çalışanlarına eğitim günleri düzenledi. Müşteri ilişkileri konusunda detaylı ve uygulamalı verilen eğitimlere katılım oldukça yoğun geçti.

Seçkin markaları, deneyimli çalışanları ve saygıdeğer misafirleri ile her geçen gün büyüyen Forum Diyarbakır AVM’nin, fark oluşturacak projelere imza atmaya devam edeceği belirtildi.