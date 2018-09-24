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Eker, Bismil'de davul ve zurna il karşılandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde istişarelerde bulunmak üzere vatandaşları ziyaret eden AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker davul ve zurna ile karşılandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde istişarelerde bulunmak üzere vatandaşları ziyaret eden AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker davul ve zurna ile karşılandı.


Bismil ilçesinde istişarelerde bulunmak üzere vatandaşları ziyaret eden AK Parti milletvekili Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Bismil İlçe Başkanlığının önünde toplanana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Eker'e, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti ilçe başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.

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