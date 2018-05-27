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27 Mayıs 2018 16:04

Eker, Çınar ve Bismil’de

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve 27.

Eker, Çınar ve Bismil’de

27 Mayıs 2018 16:04

dönem Diyarbakır milletvekili adayı Dr. Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Çınar ve Bismil ilçelerini ziyaret etti.


Ziyarette Eker’e AK Parti milletvekili adayları da eşlik etti. AK Parti Çınar İlçe Başkanlığında partililer, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Eker, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Teşkilatların daha çok çalışmasını isteyen Eker, her günün ve her saatin önemli olduğunu söyledi. Bu seçimden güçlü bir şekilde zafer ile çıkacaklarını belirten Eker, muhtarların ve kanaat önderlerinin istek ve taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından toplu fotoğraf çeken Eker, Bismil ilçesine hareket etti.


Bismil ilçe girişinde büyük bir coşku ile karşılanan Eker, uzun bir araç konvoyu eşliğinde AK Parti İlçe Başkanlığına geçti. İlçe başkanlığında bekleyen kalabalık partililere hitap eden Eker, ilk günkü aşk ve inançla yollarına devam edeceklerini dile getirdi. Partililer tarafından sık sık tezahüratlar ile konuşması kesilen Eker, partililere bu heyecanla çalışmaya devam etmelerini söyledi. Diyarbakır’ın AK Parti hükümetleri döneminde aldığı yatırımları hatırlatan Eker, Diyarbakır’ın başkanlık sisteminde ve güçlü bir hükümet sistemiyle daha hızlı büyümeye devam edeceğini dile getirdi. Eker , "AK Parti hükümetleri döneminde Diyarbakır adeta çağ atladı eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, turizmden sanayiye önemli ve kalıcı yatırımlar yapıldı. Başkanlık sistemiyle güçlenen hükümet ve sağlanacak olan istikrarla Diyarbakır daha da büyüyecek daha da önemli yatırımların merkezi olacaktır. Yakaladığımız bu hızlı ilerleyişi 24 Haziran’da daha da güçlendirerek geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.


Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinden sonrasında Tepe beldesine geçen Eker, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Eker, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Tepe’den ayrıldı.




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