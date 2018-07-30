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30 Temmuz 2018 17:11

Eker, OSB’de incelemelerde bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Eker, OSB’de incelemelerde bulundu

30 Temmuz 2018 17:11


Eker beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, önceki dönem Bakanlardan Kutbettin Arzu, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ile birlikte OSB’deki fabrikaları ziyaret etti. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil’e ait ambalaj fabrikası ziyaret eden Eker ve beraberindekiler burada işletme müdürü tarafından bilgilendirildi. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise 2016 yılında faaliyete geçirdikleri tesislerinde her geçen gün yatırımlarını artırmaya devam ettiklerini belirterek, “Üretim kapasitemizi ve ihracat rakamlarımızı en üst seviye getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bölge sanayicisine vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum” dedi.


Eker, yaptıkları yatırımlar nedeni ile fabrika sahiplerine teşekkür etti.




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