Eker oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için bugün sabah saatlerinden itibaren oy verme işlemi başladı. AK Parti Diyarbakır 1. sıra milletvekili adayı Mehdi Eker de oyunu Yenişehir ilçesine bağlı Rekabet Kurumu Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 1038 numaralı sandıkta kullandı. Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eker bugün Türkiye’nin hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gittiklerini söyledi. Cumhuriyet tarihinde en önemli seçimlerinden birisinin yapıldığını kaydeden Eker, “Anayasa referandumunda kabul edilen sistem değişikliği, ilk defa uygulamaya girecek. Bu nedenle seçimler çok önemli. Milletimiz için inşallah hayırlara vesile olur. Yaklaşık bir ay içerisinde biz konuştuk, bugün millet konuşacak. Milletimiz ve geleceğimiz için en hayırlı karar olacağını düşünüyorum. Vatandaşlar huzur içinde oylarını kullanıyor. Güvenlik kuvvetleri her türlü önlemi almış. Vatandaşlarımız huzur içerisinde demokratik haklarını kullanıyorlar. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugüne bizim için bayramdır, bayramın da kutlu olmasını diliyorum” dedi.