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Eker, Yeniköy Mahallesinin içme suyuna çözüm için girişim başlattı

Ak Parti Diyarbakır milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır’ın Çüngüs ilçesi Yeniköy Mahallesinin su sorununu çözmek için girişim başlattı.

Ak Parti Diyarbakır milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır'ın Çüngüs ilçesi Yeniköy Mahallesinin su sorununu çözmek için girişim başlattı.


Çüngüş ilçesinin ardından Yeniköy Mahallesini ziyarette bulunan Eker, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, en çok konuşulan içme suyu sorununa çözüm bulacağını söyledi. AK Parti milletvekili Mehmet Mehdi Eker'e ziyaret kapsamında Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Aslanca ve partililer eşlik etti.

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