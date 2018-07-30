Eker’den ABD’nin yaptırım tehdidi açıklaması

Eğer onlar bilmiyorsa onların da bilmesinde yarar var” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, eski dönem bakanlardan Kutbettin Arzu ile birlikte Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Burada iş adamları ile bir toplantı gerçekleştiren Eker, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD’nin tutuklu bulunduktan sonra cezası ev hapsine dönüştürülen rahip Brunson’un serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı yönündeki açıklamalara ilişkin konuşan Eker, Türkiye’nin yargı ile ilgili bir kararına kimsenin müdahale etmesini kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi. Eker, “Bu tür konularla ilgili Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız yargının uhdesinde olan ve onların verdiği bir kararla, yargıya ilişkin alınmış bir kararın geri alınması, hele hele bu tür baskılar ve tehdit kokan sözlerle ilgili sonuç doğurması mümkün değildir. Türkiye’de bağımsız yargı var, bağımsız yargı kararını veriyor, o çerçevede yargılama süreci devam ediyor. ABD’nin bu konudaki devlet adamlarının, başkan yardımcısının, Dışişleri Bakanının bu tür tehdit kokan sözleri doğru bulmuyoruz, yakışıksız buluyoruz. Bunlar üzerinden Türkiye ile ilgili konularda herhangi bir sonuç almanın mümkün olmadığını, olmayacağını tüm dünya alem biliyor, bilmesi gerekiyor. Eğer onlar bilmiyorsa onların da bilmesinde yarar var” diye konuştu.

“Biz ABD ile müttefik bir ülkeyiz”

Türkiye’nin ABD ile müttefik bir ülke olduğunu belirten Eker, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz ABD ile dost kalmak istiyoruz. Bu konuda tutumumuz nettir. Diplomatik ilişkilerimiz sürüyor, bu tür ilişkilerle ilgili müeyyidelerde onların, iki taraflı bir etkisinin olacağını bilmesi gerekiyor. Bunların Türkiye’nin ne yürüyüşünü ne kararlılığını etkiyeceğini düşünmüyoruz ve doğru da bulmuyoruz. Bundan sonraki süreçte diplomatik ilişkiler devam ediyor, devam edecek. Biz doğru olanı haklı olanı ifade etmeye her platformda devam edeceğiz. Bunun için sonuç alınmaz, Türkiye öyle bir ülke değildir. Türkiye kararlarını bağımsız alan bir ülkedir, kendi içerisinde bağımsız bir yargı vardır. Nasıl ki başka ülkelerde hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu ülkelerde nasıl bağımsız yargı karar alıyor ve buna saygı gösteriliyorsa biz ABD yöneticilerinin de Türkiye’nin bağımsız yargının uhdesindeki karar verdiği bir husus ile ilgili onların da buna saygı duymasını bekliyoruz.”

Eker ve beraberindekiler daha sonra OSB’de bulunan bazı fabrikaları ziyaret etti.