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16 Haziran 2017 11:01

Elazığ Caddesinde peyzaj çalışması başladı

Kent genelinde asfalt serme, yol yapım, bakım, onarım vekaldırım yenileme çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kenti güzelleştirmek için Elazığ Caddesinin refüjünde yeşillendirme çalışması başlattı.

Elazığ Caddesinde peyzaj çalışması başladı

16 Haziran 2017 11:01


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kenti güzelleştirmek için asfalt, yol ve kaldırım yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yanında park ve refüjleri yeşillendiriyor. Elazığ Caddesi’nde asfalt çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elazığ Caddesi’nde hem bordür taşlarını yeniliyor hem de refüjlerde peyzaj çalışması yürütüyor. Dağkapı Kavşağı’ndan Seyrantepe Köprülü Kavşağı’na doğru orta refüjlerde peyzaj çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, refüjlerdeki bordür taşlarını iş makinalarıyla kaldırdıktan sonra yerine yenilerini döşüyor. Elazığ Caddesinin Dağkapı Kavşağı ve Seyrantepe Köprülü Kavşağı arasında kalan gidiş geliş 6 kilometrelik orta refüjün bordür taşları yenilenecek.



Refüj yeşillendiriliyor


Elazığ Caddesinde bordür taşlarının yenilenmesiyle birlikte refüjde yeşillendirme çalışması başladı. Refüjde toprak tesviyesi yapan ekipler, çeşitli renklerde petunya çiçeğini dikiyor. Çalışma kapsamında Elazığ Caddesinin orta refüjüne beyaz, kırmızı, mor ve lila renklerinde toplam 180 bin petunya çiçeği dikilecek. Elazığ Caddesindeki asfalt söküm ve asfalt serme çalışmaları da sürüyor. Elazığ Caddesi’nde gündüz saatlerinde asfalt sökme çalışması yürüten ekipler, sökümün ardından gece saatlerinde ise caddeye sıcak asfalt seriyor. Ekipler, caddenin asfalta hazırlanan kısmında ilk etapta 8 santimetre binder tabakası, 5 santimetre ise aşınma tabakası olmak üzere toplamda 13 santimetre kalındığında asfalt seriyor




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