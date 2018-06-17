Elhakan: “Liderimiz Erdoğan’ın destekçisiyiz”

AK Parti Diyarbakır aday adaylarından Avukat Süleyman Elhakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar Türkiye için yaptığı çalışmaların ve ortaya koyduğu somut projelerin herkesin malumu olduğunu belirterek, “Unutmayalım ki misyonu olmayanın vizyonu da olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Filistin’de yaşanan mezalim ve gerekse dünyanın bir çok noktasında savunmasız ve masum insanlara reva görülen zulme tepki göstererek, bu konudaki duruşunu net bir şekilde göstermişti. Bizler de bu kutlu davanın birer neferleri olarak, liderimiz Erdoğan’la, sonuna kadar, bu haklı bu davada birer nefer olarak yerimizi almış durumdayız. Sinesinde sayısız ibadethane bulunan, peygamberler, sahabeler ve evliyalar kenti Diyarbakır halkı olarak, ülkemize her alanda çağ atlatan Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Bundan sonra yapılması gereken en önemli işin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kutlu davanın etrafında kenetlenmek olduğunu dile getiren Elhakan, “Gün, bir olma, birlik olma, kenetlenme günüdür. Çocuklarımızın geleceği için el ele, gönül gönüle vererek, bu hizmet kervanında yerimizi alalım. Bu kadim kentin bağrından çıkmış bir evladı olarak, ekmeğini yediğim bu mukaddes beldeye olabildiğince hizmet sunarak, insanlarımızın sorunlarıyla hem hal olmaya çalışıyorum. Aldığım hayır duaları, benim için en büyük motivasyon kaynağı.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, ülkemizin selameti, daha müreffeh ve bayındır bir hale gelmesi noktasında Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenerek, bu kutlu yolculuğa devam edeceğiz” diye konuştu.