En iyi kayyum belediyesi ödülü Bismil Belediyesine verildi

Türkiye Altın Marka Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Törende en iyi kayyum belediyesi ödülü Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesine verildi. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, ödülü terör saldırısında şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk ve tüm Bismil halkı adına aldığını söyledi.

Sunuculuğunu ünlü manken Özlem Yıldız ve Şenol İpek’in yaptığı organizasyon Bomonti Hilton Conference Center’de Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) ana sponsorluğunda yapıldı. İş ve ekonomi dünyasının devlerinin buluştuğu gece iş dünyasının buluşma noktası oldu. Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş gecede yaptığı açılış konuşmasında, “Türkiye dünya ekonomisinde ilk 10 ülke arasında. Türk markalarını artık dünyanın her yerinde görmek mümkün. Ülkemiz çok kaliteli markalara sahip. Bu dev markaların bilinirliği için bu tür eventlere ihtiyacımız olduğunu düşünerek bu yola çıktık. Tüm Türkiye tek vücut olarak markalarına sahip çıkmalı, yerli markaların gücünü bilmelidir” şeklinde konuştu.

En iyi kayyum belediyesi ödülü Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç’e verildi

Gecede Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç’e de en iyi kayyum belediye ödülü verildi. Ödülünü almak için sahneye çıkan Gülenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ederek, "Bu ödülü geçen sene terör saldırısında şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk ve tüm Bismil halkı için alıyorum. Ayrıca beni bugünlere kadar getiren anneme ve eşime özel teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.