Engellerine el işi yaparak fizik tedavi uyguluyorlar

Diyarbakır'da engelli bireylere yaptığı çalışmalarla onlarca engellinin sevdiği okul haline gelen Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi, engellerine el işi yaparak fizik tedavi yöntemi uyguluyor.

Diyarbakır'da takıdan deri işlemeye, teraryumlardan her türlü el işlemelerine kadar yaptıkları eserlerle engelli bireylerin zihinsel ve fiziksel yönden gelişimlerine yardımcı olan Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi, yaptıkları eserlerle ek gelir de sağlıyor. Merkezin bünyesinde bir araya gelen engelli bireyler, kurslarda yaptıkları el işleriyle engelsiz bireylere taş çıkarıyor. Kendileri için hazırlanan masa etrafından bir araya gelen engelli bireyler önce büyük bir titizlikle ekipmanlarını dizerek tek tek marifetlerini el işlemelere yansıtıyor.

“Geri dönüşüm hem engellerine hem de ceplerine iyi geliyor”

Yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi Birim Sorumlusu Hayriye Ertan, engelli öğrencilerin mesleki eğitim altında, geri dönüşümle teraryum, boncuktan kolye ve tespih yaptığını söyledi. Ertan, "Yaptıkları el işleriyle kendilerine gelir sağlamak amacında gidiyorlar. Yaptıklarıyla el becerilerini artırıyorlar, engelli ve engelsiz karma sınıf olduklarından dolayı engelsiz arkadaşlarıyla birlikte daha rahat ortamda kendilerini ifade ediyor, yaptıklarını sergileyip satabiliyorlar. Katkı sağlayan Kayapınar Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Birçok çeşitli etkinlikler yaptığını söyleyen kurs öğrencilerinden Hasret Okman, teraryum, takı ve alçıyla şekiller yaptıklarını ve yaptıkları el işlerini satıp geliri öğrenciler arasında paylaştığını belirtti. Bir diğer öğrenci Ferdi İlktürk ise el işlerinin hem fiziksel hem de zihinsel faydaları olduğunu, ellerine gelişim sağladığını aktararak engelli arkadaşlarına, yılmamaları dik durmalarını ve her zaman engellerini yok sayıp engellerini ortadan kaldırarak toplumda dik durmaları gerektiğini dile getirdi.