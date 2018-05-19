Engelli anne yardım bekliyor

En büyük isteğinin bozulan akülü engelli aracının tamir ettirilmesi olduğunu belirten anne Yılmaz, zor günler yaşadığını ve gittiği tüm kapılardan boş döndüğünü söyledi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan dizden aşağısı felç olan iki çocuk annesi Ceylan Yılmaz, kendisine bir yardım elinin uzatılmasını bekliyor. Yaklaşık 5 yıl önce geçirdiği kötü olay sonrası bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen anne Yılmaz’ın dünyası başına yıkıldı. Çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan anne Yılmaz, akülü tekerlekli sandalye sayesinde ev işlerini kısmen de olsa yapmaya çalıştı. Eskiyen tekerlekli sandalyesinin sorunlar vermeye başladığını ve bir türlü tamirini gerçekleştiremediğini kaydeden anne Yılmaz, yardım için başvurduğu tüm kapılardan boş döndüğünü ve kendisine akülü sandalye konusunda yardım eli uzatacak birilerini beklediğini kaydetti.

“Eve mahkum oldum, çıkamıyorum”

Akülü tekerlekli sandalyesi sayesinde dışarıya çıkabildiğini, işlerini yapabildiğini belirten anne Yılmaz, “Akülü sandalye sayesinde her yere gidebiliyordum. İnsanların arasına karışıp, dertlerimi unutuyordum ama şimdi bozuldu. Kaç defa tamire götürdüm ama yaptıramadım. Nereye gittiysem elim boş döndüm. Şuan eve mahkum oldum, sıkılıyorum ama çıkamıyorum. Bana uzatılacak yardım elini bekliyorum. Yardım elini uzatacak birileri çıkar inşallah” dedi.