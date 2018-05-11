Engelli bireyler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı

Diyarbakır’da Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ‘temsili askerlik’ uygulaması kapsamında 12 engelli, bir günlük askerlik heyecanı yaşadı. İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Ak Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, 7’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sayın Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Törende bedensel ve zihinsel engelli 19 kişi, asker kıyafeti giyerek silah ve bayrak üzerine yemin etti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, “Birazdan diğer vatan evlatları gibi şanlı bayrağımız ve silah üstüne ellerinizi ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini edeceksiniz. Gönülden inanıyoruz ki size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi sizler de bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz yüce Türk milletine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, jandarma teşkilatına, ailelerinize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, “En temel ödevimiz ve sorumluluğumuz ülkemizi korumak, huzur ve güvenimizi sağlamaktır. Bu doğrultuda askerlik edilen yeminle en kutsal ocağımız ve sorumluluğumuzdur. Bu çerçevede burada bulunan yetişmiş evlatları ile guru ve onur duyan annelerimizin, babalarımızın en büyük arzusu da evlatlarının diğer vatan evlatları gibi asker ocağında bu yemini etmeleri ve bu şerefli ocağın bir mensubu olmalarıdır. Aynı gökyüzünü paylaştığımız, aynı havayı soluduğumuz bu evlatlarımızın da yaşıtları, arkadaşları ve kardeşleri gibi bu şerefli üniforma ile buluşmaları da onlar için, onları yetiştiren anneler ve babalar için çok büyük mutluluk olacaktır. Bu düşünceden hareketle bizim bu büyük mutluluğu sağlamak, ailelerimizin ve yavrularımızın bu mutlu gününü oluşturmak anlamında İl Jandarma Komutanlığımızda düzenlenen bu buluşmanın da anlamı hepimiz için çok farklıdır. İnanıyorum ki önlerindeki ve yaşadıkları engeller ne olursa olsun ki aynı yüreği, aynı imanı onlar da taşımakta, yaşıtları, arkadaşları ve kardeşleri gibi meydana gelebilecek her bir tehdit karşısında onlar da aşılmaz bir kale, imanı ile sarsılmaz bir irade olacaklardır” diye konuştu.

Daha sonra asker yemini eden engelli bireylere terhis belgeleri ve hediyeler verildi. Tören, Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi Halk Oyunları Grubunun halay gösterisi ile sona erdi.