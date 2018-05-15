Engelli bireyler engelsiz bir yaşam için yürüdü

Büyük Engelsizler Buluşması’nda bir araya geldi. Etkinlikte engelli bireylerin farkındalık oluşturmak için yaptıkları yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Diyarbakır’da 1. Büyük Engelsizler Buluşması gerçekleştirildi. Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Meydanında yapılan etkinliğe merkez belediye ve kaymakamlıkların yanı sıra kentte bulunan engelli dernekleri, engelli eğitim merkezleri ve aileler katıldı. Etkinlik 75 metrelik yoldan Kent Meydanına yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Bağlar Kaymakamı Tolga Togan ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da destek verdi. “Engelli insanlara saygı insanlığa saygıdır” yazılı pankartlar açan engelli bireyler ellerinde “Renksiz dünyaların renkli hayalleri”, “Engel olmaz engelleyen olmadıkça" yazılı dövizlerle etkinliğin yapılacağı meydana kadar yürüdü.

Meydanda açılış konuşmasını yapan GAP Engelliler Federasyonu Başkanı Sahra Erdemir, kentte bugüne kadar kimsenin bu şekilde engellilere sahip çıkmadığını ve desteklerinden dolayı Kayapınar Kaymakamlığına teşekkür ettiğini belirtti.

“Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız”

Ardında konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise, “Böyle güzel bir günde, güneşli, mutlu bir günde engelli kardeşlerimizle beraber buluşmak, engelliler haftasına ilişkin bir duyarlılık oluşturmak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu etkinliği yüreklendiren, cesaretlendiren, buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Medeni toplumları medeni kılan en önemli özelliklerinden birisi de engellisinin yanında olmaktır. Biz istiyoruz ki bu geleneksel hale gelsin her yıl engelliler haftasında böyle bir etkinlik düzenlensin. Amacımız engelli kardeşlerimizin derdini yüreğimizde hissetmek, dertlerine ortak olmak, sorunlarının çözümünün bir parçası olmak, onların yalnız olmadığını hissettirmek. Devler olarak ve devletin gerçek sahibi millet olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Problemlerini problemlerimiz olarak hissediyoruz. Onların problemlerini çözmekten de büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Etkinliğin Diyarbakır’da ilk defa gerçekleştirildiğini belirten Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi Öğretmeni Dilek Azizoğlu, şunları söyledi:

“Etkinliğimiz Diyarbakır’da ilk defa yapıldı. Umarım her sene tekrar tekrar düzenlenir. Çok güzel bir etkinlik. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları sergiliyoruz.”

Engellilerin açtığı stantların gezilmesinin engelliler ile birlikte yemek programına geçildi.