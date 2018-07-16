Engelli sporcular takımlarının kapatılmasına tepki gösterdi

Ligi’nde mücadele eden ve başarılı bir sezon geçiren Amedspor’un engelli basketbol takımının, kulüp tarafından maddi sıkıntılar gerekçe göstererek kapatılmak istenmesi engelli sporcuların tepkisine neden oldu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Amedspor Engelli Basketbol Takımı’nı kapatma kararı aldı. Kapatılma kararı ile Amedspor Şehmuz Özer Tesisleri önünde açıklamada bulunan engelli sporcular, rotalarını kendilerinin çizeceğini açıkladı. Amedspor bünyesinde bulunan tekerlekli sandalye basketbol branşının kapatılması kararı verildiği ve buradan sağlanacağı iddia edilen tasarruf ile kadın futbol takımının destekleneceğini belirten Amedspor Tekerlekli Sandelye Basketbol Takımı Kaptanı Berat Yaygır, “Amedspor bünyesinde bulunan tekerlekli sandalye basketbol branşının kapatılması kararı verilmiş ve buradan sağlanacağı iddia edilen tasarruf ile kadın futbol takımının destekleneceğini bizzat kulüp başkanı açıklamıştır. Tekerlekli sandalye takımımız 3 yıl aktif olarak Amedspor himayesinde 2. Lig’de boy göstermektedir. Türkiye’nin her şehrinde kentimizin ve Amedspor’umuzu en iyi şekilde temsil eden takımımız, maddi imkanlar bahane gösterilerek, ‘sizin de bir maliyetiniz var’ denilerek kapatılmak istenmektedir. Biz tekerlekli sandalye basketbol takımı sporcuları olarak 2017-2018 sezonunda 20 resmi maça çıktık ve kuruş para almadık. 9 engelli sporcumuzun 1 yıllık maaşı 58 bin TL’dir. Deplasman masraflarımızın yüzde 90’ı federasyon tarafından karşılanmaktadır. Takımımıza bütçe sıkıntısı gerekçe gösterilerek kapatılmaya çalışılması yeni bir durum değildir. Daha önceleri de kulübün ekonomik olarak iyi dönemlerinde de takımımız ikinci plana itilmiş ve her zaman ilgisiz bırakılmıştır. Bugün bu kulüp bütçesi içerisindeki maddi beklentimiz bütçenin yalnızca yüzde 10’u dur. Buna rağmen kaynak yok denilmesi en hafif tabir ile bizleri ikinci sınıf sporcu yerine koymaktır. Biz bu muameleyi kabul etmeyeceğimizi ve bundan böyle gerekirse kendi branşımızdaki mücadelemizi ve Amed ismini bir başka kulüp bünyesinde sürdüreceğimizi duyuruyoruz" dedi.

“Bu vicdansızlığı kabul etmiyoruz”

Her dönem futbol takımındaki sportif başarısızlıkla beraber genelde ekonomik sıkıntıların faturasının engelli sporculara kesilmek istendiğini belirten Yaygır, “Bugün ortada eğer bir ekonomik sıkıntı varsa, onu oluşturan futbolun A Takımı’na bilinçsizce harcama yapan yöneticilerdir. Eğer bu durum neticesinde bir bedel ödenecek ise bu bedeli bu beyefendiler ödemelidir. Bizim gibi tek derdi takım arması ve ismi için tüm engelleri aşan engelsiz sporcular değil. Unutmayın, engel bizde değil sizin zihniyetinizdedir. Bundan böyle yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ortopedik Engelliler Spor Kulübü, Bedensel Engelliler Spor Kulübü ya da başka bir spor kulübü Amedspor ismi altında yine bu branşımıza devam edeceğiz. Hiçbir zaman Amedspor’un yöneticileri Diyarbakır’ın takımı olmamıştır. Bugün bu takımın gerçek anlamda halkın takımı olduğu iddia edenler, 9 tane engelli sporcuyu kapının önüne koymamış olacaklardı. Şimdi mağdur edebiyatı yapıp, parasal yönden bizi kapının önüne koyanlar, yıllarca bu kulübü sömürdünüz ve hiçbir şey kazandırmadınız. Akabinde bir avuç engelliyi kapının önüne koymaya karar verdiniz, yazıklar olsun size" diye konuştu.