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15 Nisan 2017 13:01

Engelli vatandaşların sandığa gitmesi için çağrı

Güneydoğu Engelli Hakları Derneği, engelli vatandaşların sandığa gidip oy kullanmaları için çağrı yaptı.

Engelli vatandaşların sandığa gitmesi için çağrı

15 Nisan 2017 13:01


Diyarbakır’da faaliyet yürüten Güneydoğu Engelli Hakları Derneği, referandum için engelli vatandaşlara sandığa gidip oy kullanmaları çağrısında bulundu. Kentin seçmen nüfusu içerisinde 120 bin 689 engelli seçmenin olduğunu kaydeden Dernek Başkanı Mihdat Kavmaz, aydınlık bir gelecek için tüm engelli vatandaşları sandık başına davet ettiklerini belirtti.


AK Parti iktidarında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın engelli ve yaşlı vatandaşlar için yaptıkları yasal düzenlemelerin unutulmaması gerektiği vurgulayan Kavmaz, “Özellikle ağır durumda olan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aileleri tarafından dahi istenmediği dönemler yaşandı. Ama şimdi ise en ağır engelli olan yaşlı vatandaşlarımıza sağlanan imkanlar dahilinde engelli vatandaşlarımız sınıflara ayrıldı, sıkıntı ve sorunları ortadan kaldırıldı. Şimdi ise toplumdan dışlanan engelli vatandaşlar herkes tarafından kabul edildi. Tüm bu haklar AK Parti hükümeti döneminde sağlandı. Tüm engelli vatandaşlarımızı ve yaşlılarımızı, gelecek yarınlarımız için bir milat olan 16 Nisan referandumunda oylanacak olan sistem değişikliğiyle bu ülkenin hak ettiği yerlere gelebilmesi için sağduyulu hareket ederek sandık başına gitmesi ve oy vermesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.




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