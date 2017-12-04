Engelliler cadde ortasında halay çekti

Kentin en işlek caddesinin trafiğe kapatılmasının ardından bazı engelli vatandaşlar yürürken, bazıları da davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Diyarbakır’da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyen dernekler, bugün bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kentin en işlek bölgesi olan Ofis semtindeki Yaşar Kemal Caddesi’nde toplanan engelliler, Anıt Park’a kadar yürüdü. Davul ve zurnanın eşlik ettiği yürüyüş sırasında folklor ekibinde bulunan engelliler, cadde ortasında el ele vererek halay çekti. Renkli anların yaşandığı yürüyüşü kaldırımdan izleyen vatandaşlar hem destek verdi hem de cep telefonlarına kaydetti.

Anıt Park’taki Atatürk heykeli önünde sona eren yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Akif Karakaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bugün bir araya geldiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler’in aldığı kararla, 1992 yılından beri dünya ülkelerinde 3 aralığın engelliler günü olarak kutlandığını hatırlatan Karakaş, "Biz de çeşitli etkinliklerle dün ve bugün kutlamaya devam ediyoruz. Anayasanın 2. maddesine göre sosyal devlet muhtaç vatandaşları, engelli, yaşlı vatandaşların eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik anlamda onların bazı ihtiyaçlarını gidermekte hükümlüdür. Son dönemde çıkan yasalar, özellikle 2005 yılında çıkan 5378 sayılı Engelliler Kanunu bizler için devrim niteliği taşımakta ve bunun akabinde çıkan yönetmelikler bu yasayı işlevsel hale getirmektedir. Bu yasa sayesinde engelli vatandaşlarımız eğitim, istihdam, sosyal, ekonomik anlamda önemli kazanımlar elde etmiştir. Son 6 yıl içerisinde hükümetimizin engelli kamu personeli sınavları çerçevesinde 30 bine yakın engelli istihdamı yapıldı. Bunlar da önemli gelişmelerdir. Bu yasalardan sonra çıkan yönetmeliklerin işlevsel hale gelmesi ve sorunlarımızın çözümü noktasında adımlar atılması bizim geleceğe umutla bakmamıza vesiledir. Sorunlarımız vardır, bunların çözümü noktasında yapılan çalışmalar bizler için umut vadetmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk anıtına çelenk konuldu. Engelli vatandaşlar İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra valilik makamına geçti.