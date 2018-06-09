Engelliler iftarda buluştu

Kurduğu 7 iftar çadırında günlük 8 bin kişiye sıcak iftar yemeği dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engellileri iftarda buluşturdu. Hasta ve hasta yakınları misafirhanesinde düzenlenen programa Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, engelliler ve aileleri ile hasta ve hasta yakınları katıldı. Engellileri servis araçları ile evlerinden alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, misafirhaneye getirdi. Engelliler, kendileri için ayarlanan masalara geçerek iftar vaktini beklediler. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, engellilere yemeklerini servis ettiler. İftar vaktinin gelmesiyle engelliler edilen dualarla iftarlarını açtılar.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü ekipleri, iftar programının ardından engellileri servis araçlarıyla evlerine bıraktı. Düzenlenen programdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren engelliler, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.