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Engelliler pizza yarışmasında hünerlerini sergiledi

Diyarbakır’da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapsamında yapılan pizza yarışında engelliler hünerlerini sergileyerek ödül aldı.

Diyarbakır'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapsamında yapılan pizza yarışında engelliler hünerlerini sergileyerek ödül aldı.


Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda düzenlenen etkinlikte sponsor olan bir pizza şirketinin katkılarıyla özel bir okulun engelli öğrencileri tarafından pizza yarışması düzenlendi. Yarışmada hünerlerini sergileyen öğrenciler jürilerin puanlarıyla madalya aldı. Eğitime muhtaç 6 kişilik ekibin hazırladıkları birbirinden güzel lezzetli pizzalar fırında kızartılarak standa sergilendi. 4 kişiden oluşan jüri üyelerinin pizzaları tatmasından sonra sahnede alkışlar eşliğinde ödüller dağıtılırken öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Yarışmaya katılan öğrencilerin okul müdürü Yılmaz Doğan, eğitime muhtaç öğrencilerin görünürlülüğünü yaymak için ve engellerinin yaptıkları sanata engel olmadıklarını vatandaşlara sergilemek için bu yarışmayı düzenlediklerini belirtti. Doğan, “Gurme fuarında, 6 özel eğitime muhtaç öğrencimizle birlikte katılıyoruz. Şuan çocuklarımız bir pizza firmasının sponsorluğunda hazırlanan pizza yarışmasında kendilerini ve yeteneklerini göstermeye çalışıyorlar. Bu çocuklarımız özel yöntem ve materyal ile özel bir şekilde öğrenip hayata dahil olabildiklerini göstermeyi amaçlıyorlar. Çocukların görünürlülüğü yaymak, insanlara birlikte yaşayabileceklerini göstermek için çocuklarımız ve velilerimiz gönüllü olarak böyle bir etkinliğe girdiler” dedi.


Öğrencilerden Levent ve Samiye ise burada pizza yaptıklarını sucuklu, peynirli, zeytinli ve mısır çeşitlerini katarak hazırlayıp sunduklarını aktararak mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.


Yarışma sahnede ödül töreninden sonra sona erdi.

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