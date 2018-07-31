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31 Temmuz 2018 16:53

Engellilerden Başkan Atilla’ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki ahşap süsleme ve vitrai sanatı kursunda eğitmenlik yapan Mehmet Seven ile kursiyer Metin Selçuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı ziyaret etti.

Engellilerden Başkan Atilla’ya ziyaret

31 Temmuz 2018 16:53


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan ahşap süsleme ve vitrai sanatı kursunda eğitmenlik yapan Mehmet Seven ile kursiyer Metin Selçuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı ziyaret etti. Seven ve Selçuk’u makamında ağırlayan Başkan Atilla, engellilerle ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Başkan Atilla, toplumun her kesiminin refah düzeyini arttıracak projeler yürüttüklerini belirterek, "Her kesime hitap edecek hizmetler yapıyoruz. Engellilerimizin sosyal hayata daha kolay adapte olması için kurslarımız sürüyor. Belediyecilik hizmetlerimizi sürdürürken ’Engelsiz Belediyecilik’ sloganıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin mutlu olduğu hizmetleri hayata geçiriyoruz" dedi.


Seven ve Selçuk ise Başkan Atilla’ya engellilere yönelik hizmetleri için teşekkür etti. Daha sonra Eğitmen Mehmet Seven yaptığı "Osmanlı Tuğrası" tablosunu Başkan Atilla’ya hediye etti.




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