Engellilerin asker eğlencesi coşkusu

Etkinliğe katılan engelliler davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir günlüğüne asker uygulaması törenine katılacak engelli bireylere yönelik asker kınası etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çelik, Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Hayriye Ertan, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin yapılacağı salon kırmızı beyaz balon ve kurdelelerle süslendi, duvarlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Özenle hazırlanan kınalar davul zurna ve türküler eşliğinde salona getirildi. Protokol üyeleri ile birlikte engelli kız öğrenciler de kınayı asker uygulamasına katılacak olan öğrenciler başında gezdirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte engelli bireyler büyük bir coşku yaşadı. Askerlerin kınası protokol üyeleri tarafından yakıldıktan sonra özel hazırlanmış eldivenler giydirildi. Bu sırada arkadaşlarının sevincine ortak olan diğer engelliler ise “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla arkadaşlarını motive etti. Kına yakılmasının ardından etkinlik halaylarla devam etti.

“Onların sevinçlerini paylaşmak güzel duygu”

Engelli bireylerin coşkusuna ortak olan Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çelik, “Mayıs ayının ikinci hastası tüm Türkiye’de Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Biz belediye olarak yılın tamamını burada engellilerimiz ile beraber oluyoruz. Ama bu haftaya özel olarak çalışmalarımız oluyor. Yılın diğer zamanlarında biz engelli bireylerimizin evde bakımını yapıyoruz, malzeme ihtiyacını alıyoruz, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde onların eğitimlerini, sosyalleşmelerini, aktivitelerini yapıyoruz. Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylere yönelik bir asker kınası etkinliği gerçekleştirelim istedik. Onları mutlu etmek istedik. Sosyalleşmelerini, sevinmelerini ve kendilerini iyi hissetmelerini istedik. Yarın kınası yapılan engelli bireylerin askere işlemleri yapılacak. Bir günlüğüne sembolik olarak askerlik yapacaklar. Bu anlamda biz sivil toplum örgütleriyle de çalışıyoruz. Beyaz Ay Derneği ile birlikte bu tür faaliyetleri yürütmekteyiz. Çocuklar gençler çok mutlu. Kınalarını yaktık, kendileri ile eğleniyoruz. Onlarla beraber olmak, onların sıkıntılarını, dertlerini, mutluluklarını, coşkularını paylaşmak çok güzel bir duygu. Her sağlıklı insan aynı zamanda bir engelli adayıdır. Biz engellilere engel olmasın diyoruz. Bütün dünya, bütün Türkiye, bütün Diyarbakır engelsizler olsun, buna erişebilirlikleri olsun kamu kurum ve kuruluşlarına. Ailelerin, toplumun onları anlamasına, onları daha iyi hissettirebilecek şekilde onlarla birlikte olmasını biz temenni ediyoruz” dedi.