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01 Temmuz 2017 13:36

Engelsiz eller etkinliği gerçekleştirildi

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli ve engelsiz bireylerin birbirleriyle dayanışmalarını arttırmak ve ortak çalışma duygusunu güçlendirmek amacıyla ‘Engelsiz Eller’ etkinliği gerçekleştirdi.

Engelsiz eller etkinliği gerçekleştirildi

01 Temmuz 2017 13:36

Etkinliğe katılan engelli ve engelsiz bireyler beyaz bir geleceği temsil eden beyaz bir kumaş üzerine boyaya batırdıkları ellerinin izini bıraktı.


Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ‘Engelsiz Eller’ etkinliği gerçekleştirildi. Engelli ve engelsiz bireylerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak, dayanışmalarını arttırmak ve ortak çalışma duygusunu güçlendirmek için gerçekleştirilen etkinliğe katılan bireyler, önceden hazırlanmış rengarenk boyalara ellerini bırakarak ortak geleceği temsil eden beyaz bez üzerine el izlerini bıraktı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılanlar daha sonra doyasıya eğlendi. El izi bırakma etkinliğinden sonra zihinsel engelli bireyler tuval üzerine çizilen çiçek ve vazoları boyayarak arkadaşlarına hünerlerini sergiledi.



"Hayal dünyalarını biraz daha ortaya çıkarmak istedik"


Etkinliğe ilişkin bilgi veren Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi resim öğretmeni Mazlum Yaşar, temel amaçlarının merkez bünyesinde eğitim gören engelli ve engelsiz bireyleri bir arada tutup motive etmek olduğunu belirtti. Yaklaşık üç aydır resim kursları verdiğini kaydeden Yaşar, “Öğrencilerle dayanışmak ve motive etmek için resmim yapıyoruz beraber. Daha çok akrilik, pastel ve kuru boylarla onların hayal dünyalarını biraz daha ortaya çıkarmak için beraber resim yapmaya çalışıyoruz. Engelsiz Eller Projesi daha çok bedensel engelli öğrencilere yönelik çünkü psikomotor becerileri biraz zayıf olduğu için el baskısı yapmak istedik. Zihinsel enlilerle yönelik tuval üzerine boyama etkinliğine bugün başladık. Temel amacımız onları bir arada tutup motive etmek. Tüm engelli ve engelsiz öğrencilerimizi bir arada tutmak için bir dayanışma ortamı sağlamak istedik. Öğrenci sayımız 24-25 civarında” dedi.



"Ciddi gelişme var"


Çok kısa bir süre olmasına rağmen engelli bireylerin ciddi bir ilerleme kaydettiğini vurgulayan Yaşar, “Ciddi bir gelişme var. İç mekanda durmaları biraz sıkıntı oluyordu ama zamanla resim yaptıra yaptıra artık o sükuneti ve sessizliği beraber sağladık. Şuanda iç mekanda çok fazla sıkılmadan resim yaparak durabiliyorlar” diye konuştu.




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