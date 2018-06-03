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03 Haziran 2018 12:06

Ensarioğlu Çüngüş’te iki seçim bürosu açtı

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde İYİ Parti’den Diyarbakır milletvekili adayı olan eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu, Çüngüş’te iki seçim bürosu açtı.

Ensarioğlu Çüngüş’te iki seçim bürosu açtı

03 Haziran 2018 12:06


Halkının uzun yıllardır yapımını talep ettiği Gergere Yolu ile Oyuklu Barajı’nın yapılması için iktidar oldukları takdirde söz verdiğini belirten Ensarioğlu, “Ayrıca mevcut belediye başkanı arkadaşımız dahil olmak üzere önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapmış iki arkadaşımız, benim ilçe başkanlığımı yaptıktan sonra belediye başkanı seçilmeleri gösteriyor ki onların bana ilettikleri taleplerini karşılamam dolaysıyla başarılı olmuşlar ve ardından belediye başkanı seçilmişlerdir. Bana başkanlarımdan ne talep geldiyse karşılamaya çalıştım” dedi.


Konuşmaların arından açılış kurdelesini kesen Ensarioğlu, seçim bürosunda vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.




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