Ensarioğlu Çüngüş’te iki seçim bürosu açtı

Halkının uzun yıllardır yapımını talep ettiği Gergere Yolu ile Oyuklu Barajı’nın yapılması için iktidar oldukları takdirde söz verdiğini belirten Ensarioğlu, “Ayrıca mevcut belediye başkanı arkadaşımız dahil olmak üzere önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapmış iki arkadaşımız, benim ilçe başkanlığımı yaptıktan sonra belediye başkanı seçilmeleri gösteriyor ki onların bana ilettikleri taleplerini karşılamam dolaysıyla başarılı olmuşlar ve ardından belediye başkanı seçilmişlerdir. Bana başkanlarımdan ne talep geldiyse karşılamaya çalıştım” dedi.

Konuşmaların arından açılış kurdelesini kesen Ensarioğlu, seçim bürosunda vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.