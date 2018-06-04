Ensarioğlu Ergani ve Çermik ilçesinde seçim bürosu açtı

Seçim bürosu açılışlarına bizzat katılan İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayı ve eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Önce Ergani ilçesinde seçim bürosu açan Ensarioğlu, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla birlikte Ergani seçim bürosunu açan Ensarioğlu, İYİ Parti’nin baraj gibi bir sorununun olmadığını söyledi. Bir süre seçmenleri ile görüşen Ensarioğlu daha sonra Çermik ilçesine geçerek ilçede seçim bürosunu açtı. Çermik ilçe seçim bürosunda vatandaşlarla sohbet eden Ensarioğlu, bölgenin sorunlarını iyi bilen biri olarak halka hizmet etmeyi arzuladığını söyledi. Ensarioğlu, Ergani ve Çermik ilçelerinde açılışını yaptığı seçim büroları açılışında vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.