Ensarioğlu güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu Kongresi yapıldı. Kongrede 156 delegeden 8'i oy kullanmazken, 131 oy alan Nurhak Ensarioğlu tekrar seçildi.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu Kongresi yapıldı. Bir otelde yapılan kongrede, mevcut başkan Nurhak Ensarioğlu ile Dr. Mehmet Aktağ seçime gitti. 156 delegeden 131'inin oyunu alan Ensarioğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Yaptıkları hizmetlerin yapacaklarının teminatı olduğunu söyleyen Ensarioğlu, Diyarbakır'ı en iyi şekilde Türkiye'de temsil edeceğini belirtti. Ensarioğlu, “2002 yılında 25 arkadaş ile başlattığımız bu davayı bugün Diyarbakır şubesi olarak 5 bini aşmış bulunmaktayız. 5 bini aşma noktasında çabalayan ben tek değilim. Bu davaya gönül vermiş tüm arkadaşlarımızdır. Bu konuda bu davaya gönül vermiş ve bizimle beraber bu davanın öncülüğünü ve neferi olmaktan da gurur duymuşuz ve guru duymaya da devam edeceğiz. Bu davada Sağlı-Sen çalışanları ve sağlık çalışanları değil, siyasetçilerimizde vardır. Biz onlar ile beraber inşallah daha iyi yerlere gelmek için gerek ülkemiz gerekse ilimize daha iyi hizmet edebilmek için elimizden geleni yapacağız yapmaya da devam edeceğiz. Şuan 4. Olağan Genel Kurulu Kongremiz var. Bu kongremiz inşallah ilimiz için hayırlara vesile olur, bundan sonraki hedefimiz ise arkadaşlarımızla beraber 8 binlere ulaşarak Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmek. Türkiye'nin her yerinde Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmek için var olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi kurulduğu günden bu güne kadar asla hiçbir idareciye, zorbaya, züllüme karşı boyun eğmedi ve eğmez. Bu sendika gücünü inancından, hizmetten alan sendikadır. Bu sendikanın değerleri vardır toplumun değerlerine, mazlumun ve mağdurun yanında olan bir sendikadır. Bu sendika bu toplumun bu değerlerin daha iyi yerlere götürmek için daha iyi çalışmalar yapacaktır. Rabbim bizi bu yolda utandırmasın, sizlere karşı mahcup duruma düşürmesin yar ve yardımcımız olsun” dedi

Kongreye, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.