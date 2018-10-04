Ensarioğlu: “Sağlıkta şiddet son bulsun”

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Türkiye'nin el birliğiyle sağlıkta şiddet ayıbından kurtulması gerektiğini vurguladı.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle halka hizmet verdiğini belirten Ensarioğlu, yetersiz sayıyla, sağlık hizmetlerinin sunumunda bir devrim yapan ve sağlıkta dönüşümün mimarı olan sağlık çalışanlarının şiddet olaylarına maruz kalmasının kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. Tükenmişlik sınırında hizmet veren, yoğun çalışma şartlarıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasının hem bakanlığın hem de milletin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan Ensarioğlu, “Türkiye el birliğiyle, sağlıkta şiddet ayıbından kurtulmalıdır. Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulamaya meyilli kişilere, bireysel veya toplumsal tepkiler de şiddetin önlenmesinde önemli bir adım olacaktır. Sağlık çalışanlarına sahip çıkılması, hizmet kalitesinin artmasına büyük ölçüde katkı sunacaktır” dedi.

İstanbul'da tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybettiğini anımsatan Ensarioğlu, “Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sağlık camiasının ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Sağlık çalışanları olarak her gün şiddete maruz kalmakta ve dün kaybettiğimiz arkadaşımız gibi ölümle karşı karşıyayız. Şifa veren ellerin hasta ve hasta yakınları tarafından şiddet görmesi bizleri derinden sarsarken bu durumun artarak devam etmesi ise endişelerimizi arttırmaktadır. Şiddetin önlenmesine yönelik kalıcı ve caydırıcı önlemler alınması artık zaruri bir ihtiyaçtır. Şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal olarak hareket etmeliyiz. Zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarının bir de şiddet endişesiyle çalışmaları, hayatlarını da olumsuz etkiliyor. Çalışanlara yönelik şiddet uygulayanların sağlık giderlerinim SGK tarafından karşılanmaması, özellikle fiziki şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması ve ağır hapis cezaları verilmesi dâhil her türlü önlem artık gözden geçirilmemeli, bir an önce alınmalıdır.

Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın , ‘Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz' açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı etkili, caydırıcı cezai işlem uygulanması için alınacak önlemleri önemsiyoruz. Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili yerlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik ilettiğimiz önerilerimizin dikkate alınması yaptığımız çalışmaların beyhude olmadığını göstermektedir. Bakanımızın şiddetle ilgili demecinin TBMM, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda vakit kaybedilmeden karşılık bulacağını temenni ediyoruz. Bu konuda üzerimize düşen bir görev olursa da Sağlık-Sen olarak her zaman hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyoruz” diye konuştu.