Şube başkanlığına seçildiği günden bu yana, sağlık çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgilenerek, çözüme kavuşması noktasında ilgili merciler nezdinde yoğun çaba harcayan Nurhak Ensarioğlu, mübarek Ramazan ayı boyunca, sağlık çalışanlarıyla zaman zaman iftar sofralarında buluştu. Diyarbakır merkezin yanı sıra, bağlı bütün ilçeleri de sık sık ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla buluşan ve onlara moral veren Ensarioğlu, sahuru sağlık çalışanlarıyla beraber yaptı. Lice ilçesine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla sahur yapan Ensaroğlu’nun bu jesti, sağlık çalışanlarına moral oldu. Sağlık çalışanları ile sahura katılan Nurhak Ensarioğlu, yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmetlerimizin temel taşı konumunda bulunan sağlık çalışanlarımızla zaman zaman bir araya gelerek, onların sorunlarıyla hem hal olmak, bizlere tarifi imkansız bir mutluluk yaşatıyor. Bu kapsamda, ilimize bağlı merkez ilçelerin yanı sıra, taşra ilçelerimizde görev yapan kardeşlerimizi de ziyaret ederek, hem çalışma koşullarını yerinde müşahede etmiş oluyor, hem de onlara moral motivasyon anlamında destek oluyoruz. Lice ilçemize bağlı 112 ASHİ fedakarca görev yapan kardeşlerimizle sahurda bir araya gelmek, kardeşlerimizle beraber sahur keyfi yaşamak, harika bir duygu. Sahurumuzu ilimizin merkeze en uzak ilçesi olan Lice’de 1 ve 2 nolu ASHİ çalışanlarıyla yaptık. Sağlık çalışanlarımız, dağ taş demeden canla başla çalışarak, hayat kurtarmaya çalışan, ulvi bir görevi icra etmektedirler. Yüce Rabbim’den bu mübarek günler hürmetine, fedakarca görevlerini icra eden tüm 112 çalışanlarımıza kolaylıklar ve bu asil görevlerinde üstün başarılar diliyorum. 112 çalışanları büyük fedakarlık duygusuyla, gece- gündüz demeden halkımızın sağlığı için canlarını bile tehlikeye atarak, cansiperane bir şekilde görevlerini icra etmekteler. Zaman zaman, kendini bilmez bazı kimselerin insanlık dışı davranışları ve şiddetleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu hizmet, kutsal bir hizmettir ve insan hayatını doğrudan ilgilendiren bir konudur. O nedenle, özellikle belirtmek isterim ki, sağlık emekçisi kardeşlerimizin sonuna kadar yanlarındayız. Bu hedefler doğrultusunda, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’in sahurlarından birini sağlık emekçilerimizle yaparak, hem onları ziyaret edip, hem de sorunlarını dinledik. Altın kalpli, yüreği sevgiyle dolu emekçilerimiz, her tür övgüyü hak ediyorlar. Onlara şiddeti reva görenleri de, bu vesileyle bir kez daha şiddetle kınıyorum. Kendilerine tekrar teşekkür ediyor, bu kutsal vazifelerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Sağlık çalışanları ise, Nurhak Ensarioğlu’nun ziyaretinden son derece memnun kaldıklarını belirterek, "Başkanımız yıllardır bizim sorunlarımızla yakından ilgilenerek, hepimizin gönlünde taht kurdu. Bilindiği gibi, sağlık çalışanlarının sorunları adeta dağ gibi, 112 çalışanları olarak, bu hassasiyetinden dolayı kendisine teşekkür ediyor ve görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.