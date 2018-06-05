Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 18:13

Ensarioğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Eski devlet bakanı ve İYİ Parti Diyarbakır birinci sıra milletvekili adayı Mehmet Salim Ensarioğlu seçim çalışmaları kapsamında Ticaret Borsası, Ticaret Odası ve Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret ederek bir süre bilgi alışverişinde bulundu.

Ensarioğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor

05 Haziran 2018 18:13


Seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren eski devlet bakanı ve İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır’ın dinamiklerinden olan Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti. İlk ziyaretinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya tarafından kapıda karşılanan Ensarioğlu, Diyarbakır ve bölge ekonomisi üzerine istişarelerde bulundu. İkinci ziyaretine Diyarbakır Ticaret Borsasına yapan Ensarioğlu’nu oda yönetim kurulu başkanı Engin Yeşil karşıladı. Samimi bir ortamda geçen sohbetin ardından Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığına geçen Ensarioğlu, İl Başkanı Yunus Memiş tarafından karşılandı.


Ziyaretlerin ardından kısa bir açıklama yapan Ensiroğlu, Diyarbakır’ın sorunlarını iyi bildiğini ve fırsat verilmesi durumunda hizmet etmeyi düşündüğünü söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç