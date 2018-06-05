Ensarioğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren eski devlet bakanı ve İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır’ın dinamiklerinden olan Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti. İlk ziyaretinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya tarafından kapıda karşılanan Ensarioğlu, Diyarbakır ve bölge ekonomisi üzerine istişarelerde bulundu. İkinci ziyaretine Diyarbakır Ticaret Borsasına yapan Ensarioğlu’nu oda yönetim kurulu başkanı Engin Yeşil karşıladı. Samimi bir ortamda geçen sohbetin ardından Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığına geçen Ensarioğlu, İl Başkanı Yunus Memiş tarafından karşılandı.

Ziyaretlerin ardından kısa bir açıklama yapan Ensiroğlu, Diyarbakır’ın sorunlarını iyi bildiğini ve fırsat verilmesi durumunda hizmet etmeyi düşündüğünü söyledi.