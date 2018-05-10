Ensarioğlu’ndan hastalara özel bahçe

Hastaların çiçeklerle kaplı bir bahçede dinlenmesi için çalışmalarını başlatan Ensarioğlu bahçenin tamamlanması sonucunda açılış yaptı.

Hastaların daha ferah bir alanda dinlenmesi üzerine proje başlatan Sağlık-Sen Diyarbakır Başkanı Nurhak Ensarioğlu hastanenin bir kısmında güllerle kaplı bir bahçe kurdu. Bahçenin açılışı Sağlık-Sen Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özkul, hastalar ve hastane yönetimi katılımıyla gerçekleşti. Ensarioğlu, “Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi olarak Selahaddin Eyyubi Devlet hastanesinde bir park çalışmamız var. Amacımız burada hem çalışanlarımız hem de hastalarımızın olduğu bir alanda bunların gelip oturabileceği 5 dakikada olsa dilenme zamanlarında hastalarımızın doğa nefesi alabilmesi için ortam yaratmaktır. Selahaddin Eyyubi Devlet hastanesinde gerek başhekimimiz gerek tüm yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu konuda onlarda desteklerini esirgemediler bizim amacımız Diyarbakır’ın birçok hastanesinde bu projeyi geliştirmektir. Sadece çalışanlarımızın olduğu alan değil hastalarımızın ve hastalarımızın refakatçilerine de bu ortamı sağlamaktır. Biz Diyarbakır Şubesi olarak her zaman çalışanlarımıza, hastalarımıza ve vatandaşla diyalog halindeyiz, bizim amacımız mutlu bir çalışan kitlesini yaratmak güler yüzlü bir hizmet sunmaktır. Bizde bu tür etkinliklerimizin devamını diliyoruz. Sağ olsunlar buradaki idarecilerimizin bazıları gerçek anlamda bu konuda çok duyarlı oldular. Başhekimi Sedat Özkul, hastane yöneticilerimizin tamamı ve servis sorumlumuz Hayat yıldız, bu bahçenin oluşumunda emeği çok geçti gerek çiçeklerin taşınmasında gerek bakımında bu bahçenin her aşamasında destek oldular. Duyarı olmalarından dolayı onlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Açılışa birçok arkadaşlarımız katıldı, bu güzel bahçeyi yapmamızda yardımcı olan hastane yöneticileri ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastalarımızla beraber açılışı yaptık hastalarımızın memnuniyetlerinden ötürü birçok hastanelerimizde devamını getireceğiz. Biz Diyarbakır Sağlık-Sen olarak farklılık ortaya koymamız lazım bu tür etkinliğimiz birçok alanda olacaktır” dedi.