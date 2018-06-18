Erdal Atik: “24 Haziran Türkiye için bir dönüm noktası olacak”

Çınar ilçe girişinde kalabalık bir grup tarafından ’Diyarbakır’ın evladı, Çınar’a hoş geldin’ pankartı ile karşılanan Atik, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü. Burada açıklamalarda bulunan Atik, muhalefet partilerinin bu ülkenin geçmişine hiçbir katkıda bulunmadıkları gibi, geleceğine de faydalı olamayacaklarını ve halkın bunu çok iyi bildiğini söyledi. Halkın desteğini fazlasıyla hissettiklerini ve buna minnettar olduklarını belirten Atik, “Sokağın ve seçimin nabzına hakimiz. İnanıyoruz ki ülkemiz kendisi için en iyisine hazır. 24 Haziran Türkiye için bir dönüm noktası olacak. Dünya sahnesinde artık Türkiye vakti diyeceğiz” dedi.