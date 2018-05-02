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02 Mayıs 2018 16:18

Erdal Atik ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili aday adayı Erdal Atik, temayül yoklaması öncesinde ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Erdal Atik ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

02 Mayıs 2018 16:18


Beraberindeki heyetle çalışmalarını sürdüren AK Parti milletvekili aday adayı Erdal Atik ilk ziyaretine AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına yaptı. Erdal Atik ve beraberindeki heyet daha sonra Lice, Hazro, Çermik, Çüngüş, Ergani, Kulp, Hani ve Bismil ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde milletvekili seçilmesi halinde yapmayı planladığı projelerini anlatan Atik, cumartesi günü yapılacak temayül yoklamasında destek istedi. Gittiği bütün ilçelerde AK Parti ilçe başkanları tarafından karşılanan Erdal Atik, teşkilat binalarını da ziyaret ederek sorunları dinledi. Erdal Atik, çalışmalarını sürdürüyor.




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