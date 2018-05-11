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11 Mayıs 2018 16:14

Erdal Atik sevenlerinden sosyal medyada kampanya

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili aday adayı Erdal Atik sevenleri sosyal medyada destek kampanyası başlattı.

Erdal Atik sevenlerinden sosyal medyada kampanya

11 Mayıs 2018 16:14

Hayranları tarafından başlatılan kampanya kısa bir sürede Türkiye gündemine giren Atik, böyle sevenlerinin olmasının gurur verici olduğunu söyledi.


AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Erdal Atik sevenleri tarafından sosyal medya üzerinden destek kampanyası başlatıldı. Twitter üzerinden başlatılan kampanya ‘AkPartiDiyarbakıradayıErdalATİK’ etiketiyle Türkiye gündemine girdi. Kampanya üzerine bir açıklama yapan Erdal Atik, böyle sevenlerinin olmasının gurur verici olduğunu söyledi. Atik, “Bu güzel ve kadim şehirde böyle sevenlerimizin destekleyenlerimizin ve bize güvenenlerin olması bizim için gurur verici. Sevgilerine her zaman layık olmaya çalışacağım. Aday olsak da olmasak da bu dava uğruna hizmetlerimiz Ak Parti için her zaman devam edecek” dedi.




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