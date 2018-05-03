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03 Mayıs 2018 17:01

Erdal Atik, teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili aday adayı Erdal Atik, teşkilat ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

Erdal Atik, teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor

03 Mayıs 2018 17:01


Erdal Atik ve beraberindeki heyet AK Parti İl Başkanlığı, kadın kolları başkanlığı, gençlik kolları başkanlığını ziyaret edip bir süre görüştü. AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile bir araya gelen Erdal Atik, seçimleri ve Diyarbakır’da son zamanlarda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Erdal Atik, bu seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için gerekli tüm girişimlerin yapılması gerektiğini söyledi. Diyarbakır’dan bu desteğin verilmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Erdal Atik, halkın da oynanan oyunların farkında olduğunu ve Cumhurbaşkanına sahip çıkacaklarını dile getirdi.




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