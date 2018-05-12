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12 Mayıs 2018 17:05

Erdal Atik, TÜRKONFED Olağan Genel Kuruluna katıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili aday adayı Erdal Atik, katıldığı Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 13.

Erdal Atik, TÜRKONFED Olağan Genel Kuruluna katıldı

12 Mayıs 2018 17:05

Olağan Genel Kurulunda başkanlığı devralan Orhan Turan’ı tebrik etti.


Erdal Atik, Doğu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (DOGUSİFED) temsilcisi olarak İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen TÜRKONFED 13. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Kongre sonrasında bir açıklama yapan Atik, “Bugün, Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) temsilcisi olduğum Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanlığı bayrağını devralan Orhan Turan’ı tebrik ediyorum. TÜRKONFED, bölgesel ve sektörel iş dünyası örgütlerinin çatı kuruluşudur. Bu bağlamda, birlikte çalışıp üretmenin ve değerlerimize sadık kalarak büyümenin bilinci ile bunu gelecek nesillere aktarmanın heyecanını bir kez daha yaşamış bulunuyoruz” dedi.




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