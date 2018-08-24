Erdemliler Hareketi Derneği üyeleri bayramlaştı

Erdemliler Hareketi Derneği binasında düzenlenen bayramlaşma törenine Başkan Atilla Kaymaz, STK temsilcileri, kanat önderi, aşiret lideri, din adamları, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdemliler Hareketi Derneği Başkanı Atilla Kaymaz, Kurban Bayramı’nın barış ve kardeşliğin pekiştirilmesi noktasında anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Kaymaz, "Bayramlar küslerin, dargınların ve birbiri ile kavgalı olanların her şeyi unutup barıştığı bir gündür. Ülkemizi karıştırmaya çalışan şer odaklarına karşı birlik ve beraber olacağımız gün çok uzak değil. Sağduyu elden bırakmayıp çağrıları bu yönde yapmaya devam etmeliyiz. Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı olarak bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Programa gösterilen ilgiden dolayı gururluyuz ve bize inanan kardeşlerimizin hiç şüphesi olmasın ki memleketimize ve ülkemize faydalı olacak başarılı projelere imza atacağız. Bu vesile ile tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Daha sonra konuşan iş adamı Süleyman Ergin ise, Erdemliler Hareketi Derneği’nin etkinliğinin anlamlı olduğunu söyledi. Ergin, "Değerli üyelerimiz ve misafirlerimizle güzel sohbetimiz oldu. İnsanlık şehri Diyarbakır’ımız için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Şehrimize ve ülkemize güzel hizmetler yapılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.