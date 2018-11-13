Erdoğan'ın dağıttığı oyuncaklardan alamadığı için CİMER'e dilekçe yazdı, hediyesini kaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında dağıttığı oyuncaklardan alamayınca CİMER'e dilekçe yazan 12 yaşındaki Mehmet Serhat Doğan'a özel hediye gönderildi. Doğan sayesinde CİMER çocuklara da hizmet etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim'de Diyarbakır ziyareti sırasında yol kenarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediye dağıtmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağıttığı hediyelerden bir tane alan 12 yaşındaki Mehmet Serhat Doğan, kardeşlerine alamadığı için üzülerek CİMER üzerinden dilekçe yazdı. CİMER'e yazdığı dilekçe 18 yaşından küçük olduğundan dolayı iletilmemişti. Bunun üzerine annesinin T.C. kimlik numarasıyla gönderdiği dilekçe sayesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Doğan'a hediye gönderildi. Doğan'ın bu girişimi hem de CİMER'in çocuklara da erişim sağlayarak hizmete başlamasına vesile oldu. Dilekçenin ulaşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Diyarbakır Bağlar İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Derneği ile iletişime geçerek, Mehmet Serhat Doğan'a Cumhurbaşkanlığı adına hediye gönderilmesini istedi. Aldığı hediyeler dolayısıyla mutlu olduğunu ama istediğinin oyuncak değil, Cumhurbaşkanından manevi bir hediye olduğunu belirten Mehmet Serhat Doğan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti esnasında kurstan geliyordum, yolda kalabalık gördüm koşarak oraya gittim. Cumhurbaşkanının geldiğini gördüm, hediye dağıttığını görünce bende sıraya girdim. Bir tane oyuncak aldım ama kardeşime alamadım. Kardeşim üzülünce ona verdim. Benim oyuncağım kalmayınca CİMER'e mesaj yazdım ama 18 yaşından küçük olduğum için kendi T.C. kimlik numaramla giremedim. Sonradan annemin T.C. kimlik numarasıyla girdim, giriş yapınca Cumhurbaşkanlığına 18 yaşından küçük olduğum için giremediğimi ve hediye alamadığımı ileterek 23 Nisanda külliyede çocukların katıldığı etkinliğe katılmak, Cumhurbaşkanını daha yakından görmek istediğimi yazdım” dedi.

Mehmet Serhat Doğan'ın babası Yılmaz Doğan ise CİMER'in eksikliğini bulup giderdiği için sevindiğini aktardı. Baba Doğan, “CİMER'e mesaj gönderdiğini annesiyle telefonda konuşurken öğrendim, sonra kendisiyle konuştum. İlk başta neden benden oyuncak istemiyorsun diye kızmıştım. Böyle basit işler için neden mailler yazıyorsun demiştim. Bana anlatığında Cumhurbaşkanının saçını okşadığından dolayı hoşuna gittiğini ve kendisinden hediye almak istediğini söyledi bende bir şey söylemedim. Ama onun şuan kırgınlıkları var Cumhurbaşkanına özel mektup yazdığını, bu mesajı kamu görevlilerinin ondan izin almadan okumuş olmasının verdiği utancı yaşadı biraz. Kaç gün evde suskun yaşadı açıkçası. Böyle bir girişimde bulunduğu için kendi duygu ve his etiklerini berrak bir şekilde iletmek konusunda medeni olmasından ben sevindim. CİMER'de bir eksik bulması bunu onlara bildirmesi 21. yüzyılın çocuğunu bizden daha etkili ve bilgili olduklarını gösteriyor. Böyle bir eksiklik görmüş ve bildirmiş. Cumhurbaşkanlığı da bunu tolere edip hemen sitelerini düzeltmişler" diye konuştu.

Mehmet Serhat Doğan şimdi ise 23 Nisan'da külliyeye davet edilmeyi bekliyor.