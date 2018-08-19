Erdoğan’ın dolar bozdurun çağrısına iş adamı Girişen’den destek

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ’Dolarlarınızı bozdurun, altına ve TL’ye çevirin çağrısına vatandaş desteği sürüyor. İş adamı Ercan Girişen’den Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek vererek, tüm Diyarbakırlıların da destek vermesini istedi. Ülke ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki gösterdiklerini ifade eden iş adamı Ercan Girişen, "Bir duruş olarak karınca misali devletimizin her zaman yanındayız, biz de elimizden geleni yapmak istedik. Bir vatandaş olarak Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla yastık altındaki altın ve dolarlarımızı bozdurma kararı aldık. Diyarbakırlılar olarak başlattığımız bu girişimde tüm halkımızı aramızda görmeye ve Türk lirası ile ülke ekonomisine destek vermeye davet ediyorum" dedi.