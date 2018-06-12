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12 Haziran 2018 13:54

Ergani Gençlerbirliği şampiyon oldu

Diyarbakır Ergani Gençlerbirliği, U17 Gençler 1.

Ergani Gençlerbirliği şampiyon oldu

12 Haziran 2018 13:54

Kademe müsabakalarını birinci olarak tamamladı.


Siirt’te yapılan müsabakalarda Silopi Belediyespor, Ağrıspor, Batman ve Van ekiplerini mağlup eden Ergani Gençlerbirliği, final maçında ise Muş İdman Yurdu’nu dize getirerek, namağlup olarak şampiyon oldu. Ergani Gençlerbirliği bu sonuçla hem adının Türkiye’nin en iyi 20 takım adına yazdırdı hem de U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Ergani Gençlerbirliği teknik sorumlusu Mehmet kanat, Siirt’te yapılan müsabakalarda çok iyi mücadele ederek, şampiyon olduklarını söyledi. Kanat, “Siirt’teki müsabakalar oldukça güzel ve çekişmeli geçti. Rakip ayrımı yapmadan büyük bir özveriyle çıktığımız tüm maçları kazanarak, bölge şampiyonu olduk. Adımızı 2.kademe müsabakalarına yazdırdık. Artık hedefimiz 2.kademe maçlarını en iyi şekilde geçip, Türkiye finallerine kalmaktır. Hedefimiz Türkiye’nin en iyi takımları arasında yer almaktır” dedi.




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