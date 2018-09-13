Ergani'de 2018 atılım yılı oldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2018 yılında yürütülen projelerle ilçeye 1 milyon 46 bin 170 TL kazandırıldı.

Ergani'de kaymakamlığın kurumlarla gerçekleştirdiği projelerle ilçe 1 milyon 46 bin 170 TL kazandırıldı. Eğitim alanında yürütülen çalışmalarda “Mutlu yarınlar için okuluma dönüyorum” projesi kapsamında 350 öğrencinin örgün eğitime katılımı sağlanırken okullara spor ile ekipmanlar sağlanarak spor ve sahne sanatları kursları düzenlendi. 600 öğrenci kurs faaliyetlerinden yararlanırken köy okullarındaki başarılı öğrenciler öğretmenleriyle birlikte 2 günlük Çanakkale, Kapadokya, İstanbul, Konya gibi şehirlere gezi gerçekleştirdi. 3 köy okuluna çocuk oyun parkı yapıldı.

120 kadına bilgisayar destekli nakış eğitimi

İlçede “Bende üretebilirim” projesi kapsamında 120 kadına bilgisayar destekli nakış eğitimi ve çeşitli kurslarda eğitim verilerek kadınların üretime katılarak aile ekonomisine katkı sağlamaları hedeflendi. “Spor okulları” projesi kapsamında basketbol, badminton, hentbol, voleybol, futbol branşlarından kurslar açılarak öğrencilerin bu kurslardan yararlanmaları sağlandı. Açılan bu tür kurslarla alışkanlıklardan uzak bir atmosferde, sporu seven, ülkesini seven iyi bireyler yetiştirilmesi amaçlandı.

Köy okullarının eksiklikleri giderildi

İlçeye bağlı 20 köy okulunun ana sınıflarında öğrencilerin kendilerine uygun bir ortamda ve daha kaliteli bir eğitim almaları amacıyla materyal ve donanım eksiklikleri giderildi. Proje kapsamında bu okullara dolap, televizyon, bilgisayar, oyuncak grubu, kitap grubu, sınıf halısı, ayakkabılık, kitaplık, 3 parçalı daire masa ihtiyaçları karşılandı. Çocukların hazır bulunuşluk seviyelerinin yükselmesine de katkı sağlayacak montessori eğitiminde büyük önem taşıyan koordinasyon aletleri, prizmatik boyutlarda küpler ve üçgenler, ahşap dominolar, ağırlık tüpleri ve benzeri gereçler, potansiyeli olduğuna inanılan 80'e yakın çocuk için 4 anaokulunun sınıfları uygun hale getirilerek eğitim görmeleri amaçlandı.