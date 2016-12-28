Ergani’de Diyarbakır’ın manevi değerleri anlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlendirdiği bir heyet tarafından Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde öğrencilere kentin manevi değerleri anlatıldı.

Ergani ilçesi Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesinde Diyarbakır’ın manevi yönlerinin anlatıldığı konferans düzenlendi. Konferansa, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, İl Müftüsü Burhan İşliyen, İlçe Müftüsü Abdurrakip Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan, Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdülkadir Arslanoğlu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdülkadir Arslanoğlu, burada yaptığı konuşmada dinleyicilere bilime ve medeniyete yön veren Diyarbakırlı İslam alimlerini tanıttı. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberden ikisinin kabrinin de Diyarbakır’da bulunduğunu ifade eden Arslanoğlu, “Bunlar Hazreti Zülküfil ve Hazreti Elyasa’dır. 1995 yılında Eğil’de Dicle Barajı’nın yapılması söz konusu olunca kabirler baraj suları altında kalmasın diye dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu heyet tarafından bulundukları yerden alınıp şu anda bulundukları Nebi Harun tepesine nakledilmişlerdir” dedi.