Ergani'de 'Dünya Çocuk Kitapları Haftası' etkinlikleri

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 'Dünya Çocuk Kitapları Haftası' kapsamında kitap sergisi açıldı. Diyabet hastası çocuklara kitap dağıtıldı.

Ergani'de 'Dünya Çocuk Kitapları Haftası' kapsamında ilçe halk kütüphanesinde kitap sergisi açıldı. 17 kasıma kadar açık olacak serginin yanı sıra etkinlikler kapsamında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören diyabet hastası çocuklara okuma kültürünü aşılamak amacıyla kitap hediye edildi. Ergani ilçe Halk Kütüphanesi Müdürü Abdulbari Tanrıverdi, serginin herkese açık olduğunu belirterek, “İlçemizdeki tüm öğretmenlerimizi öğrencileriyle birlikte kitap sergimizi gezmeleri için kütüphanemize bekliyoruz. Ayrıca, ülkemizde görülme sıklığı gittikçe artan ve insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen diyabet hastalığına dikkat çekmek ve bu hastalığa yakalanan çocuklara okuma kültürünü aşılamak amacıyla da düzenlediğimiz etkinlikte, diyabetli çocuklara kitap çantası, ayraç ve kitap hediye ettik” dedi.