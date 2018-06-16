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16 Haziran 2018 12:23

Ergani’de duvar tartışması: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Dereboyu köyünde akraba olan iki aile arasında duvar meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi silahla yaralandı.

Ergani’de duvar tartışması: 3 yaralı

16 Haziran 2018 12:23


Edinilen bilgiye göre, olay, Ergani ilçesi Dereboyu köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden ve akraba olan iki aile arasında duvar meselesi yüzünden dün tartışma çıktı. Köylülerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Bugün sabah saatlerinde yine başlayan tartışma sonucu uzaktan ateş edilmesi sonucu 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Köydekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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