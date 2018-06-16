Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 15:08

Ergani’de model uçak eğitimi sona erdi

Türk Hava Kurumu (THK) ve Ergani Gençlik Merkezi işbirliği düzenlenen model uçak kursunu başarı ile tamamlayanlar sertifikalarını aldı.

Ergani’de model uçak eğitimi sona erdi

16 Haziran 2018 15:08


Ergani ilçesinde THK ve Ergani Gençlik Merkezi işbirliği “model uçak” kursu düzenlendi. Gençlik Merkezinde düzenlenen kursa lisans mezunu olanlar ve öğretmenler katıldı. Kursu başarı ile tamamlayanlar için sertifika töreni düzenlendi. Törene ilçe Kaymakamı Mesut Çoban, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Kenan Taş, Türk Hava Kurumu Diyarbakır İl Başkanı Atakan Aydın, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. “Model uçak” eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik eden ilçe Kaymakamı Mesut Çoban, bundan sonraki süreçte “Model uçak” eğitiminin öğretmenler aracılığıyla öğrencilere verileceğini belirterek, “Gençlik Merkezimiz sosyal ve kültürel birçok alanda olduğu gibi havacılık alanında da faaliyetlerine devam edecektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç