Ergani’de model uçak eğitimi sona erdi

Ergani ilçesinde THK ve Ergani Gençlik Merkezi işbirliği “model uçak” kursu düzenlendi. Gençlik Merkezinde düzenlenen kursa lisans mezunu olanlar ve öğretmenler katıldı. Kursu başarı ile tamamlayanlar için sertifika töreni düzenlendi. Törene ilçe Kaymakamı Mesut Çoban, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Kenan Taş, Türk Hava Kurumu Diyarbakır İl Başkanı Atakan Aydın, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. “Model uçak” eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik eden ilçe Kaymakamı Mesut Çoban, bundan sonraki süreçte “Model uçak” eğitiminin öğretmenler aracılığıyla öğrencilere verileceğini belirterek, “Gençlik Merkezimiz sosyal ve kültürel birçok alanda olduğu gibi havacılık alanında da faaliyetlerine devam edecektir” dedi.