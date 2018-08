Ergani’de vatandaşları hastalık korkusu sardı

Yakılan çöpler nedeniyle çıkan metan gazı ve kötü koku nedeniyle camlarını açamadıklarını belirten vatandaşları hastalık korkusu sardı.

Ergani ilçesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan şehir çöplüğünden çıkan duman ve kötü koku vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Yıllardır çöp alanı olarak kullanılan alanın yeni yerleşim yerlerinin yapılmasıyla beraber şehre çok yakın olduğunu ve binlerce insanın sağlığını tehdit ettiğini belirten vatandaşlar, çöplükten çıkan metan gazı ve kötü kokudan dolayı camlarını açamadıklarını ifade etti. Rüzgarlı havalarda özellikle çocuklarının ve hastaların yayılan duman ve kokudan kötü etkilendiğini belirten vatandaşlar çöp alanının kaldırılması için yetkililerin harekete geçmesini istiyor. Yıllardır Ergani’de oturduğunu belirten pastane işletmecisi Mehmet Şahgüzel, “Her akşam Ergani’yi bir sis bulutuna çeviren şehir çöplüğünün yakılmasından halk olarak rahatsız oluyoruz. Astım hastası annemi her yaz bu duman yüzünden başka şehre götürmek zorunda kalıyorum. Çöplük yaklaşık 2 kilometre uzakta. Her yere bildirdim en son valiliğe dilekçe yazmam gerektiğini söylediler” dedi.

“Pencereleri açamıyoruz”

Yenişehir semtinde ikamet eden ev hanımı Cemile Demirtaş, yayılan duman nedeniyle zor günler yaşadıklarını ifade ederek, “Çocuklarımızı ve bizi hasta eder diye pencereleri açamıyoruz, balkona çıkamıyoruz” diye konuştu.

“En az 10 bin kişi etkileniyor”

Site yöneticisi Nihat Yüksel ise birkaç yere müracaat ettiklerini ama ilgilenenin olmadığını ve bu durumdan en az 10 bin kişinin etkilendiğini vurgulayarak, “Her gün ateş yakılıyor. Duman bütün siteleri basıyor. Yetkililerin bu işe bir an önce el atmaları lazım. Balkona asılan elbiseler sabaha kadar simsiyah oluyor. Özellikle çocuklar kötü etkileniyor. Metan gazıdır, naylondur her türlü pislik var. Çıkan zehir her an için herkese dokunabilir. Sadece bizim sitenin 500 nüfusu var. Bundan etkilenen kişi sayısı da en az 10 bin. Her gün bu çileyi çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Apartman kapıcısı Kenan Eriş de, duman ve kokudan dolayı geceleri yatamadıklarını dile getirerek, “Çocuklarımız hasta olur, salgın olur korkusu yaşıyoruz. Kendimi bildim bileli o çöp alanı böyle. Bu duruma bir el atılması lazım” ifadelerinde bulundu.

“Eşim maske takıp yatıyor”

Site sakini Sultan Arslanoğlu, eşinin akciğer kanseri olduğunu ve dumandan dolayı eşinin maske takıp yattığını belirterek, “Çok zorluklar çekiyoruz” şeklinde konuştu.

Bir diğer site sakini Sultan Kaya ise mahallece bu durumdan rahatsız olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

“Çöp alanının kaldırılmasını istiyoruz. Küçüklere de büyüklere de zararı var. Astım hastası olan var ciğerlerinden rahatsız olan var.”