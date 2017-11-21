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21 Kasım 2017 12:41

Erganili 280 öğrenci sinema keyfi yaşadı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 280 öğrenci Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle belediye bünyesindeki salonda sinema keyfi yaşadı.

Erganili 280 öğrenci sinema keyfi yaşadı

21 Kasım 2017 12:41


Ergani ilçesinde 280 öğrenci 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Ergani Şubesi ve İnkilap İlkokulu Müdürlüğü işbirliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı desteğiyle belediye bünyesindeki sinemaya götürüldü. Öğretmen ve velilerin kontrolünde kenti de gezme fırsatı bulan gönüllerince eğlendi. Ergani MİDDER şube başkanı Zülküf Çeri, öğrencilerle beraber güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, “Bu tür sosyal aktiviteler çocukların gelişimleri açısından olumlu. Bu tür aktivitelerle çocukların çevreyi tanımalarını ve adapte olmalarını amaçlıyoruz. Bu etkinlikte bize destek olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Ulaşım, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıklarına teşekkür ederim” dedi.




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