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27 Haziran 2018 14:42

Erganili öğrenciler Avrupa’yı gezdi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde lise öğrencileri AB Erasmus projesi kapsamında Almanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeleri gezdi.

Erganili öğrenciler Avrupa’yı gezdi

27 Haziran 2018 14:42


Ergani Şehit Lüftü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim ve Teknoloji Bölümü öğrencileri AB Erasmus Projesi kapsamında, “Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi” almak amacıyla yurt dışına gitti. 3 grup halinde gerçekleştirilen programa 21 öğrenci ve 3 öğretmen katıldı. Program ile ilgili bilgi veren okul müdürü Mehmet Nur Karagöz, “Üç hareket şeklinde gerçekleşen bu eğitimde iki grup Macaristan, bir grup Çek Cumhuriyeti’ne seyahat etti. Ayrıca hafta sonları yapılan kültürel geziler kapsamında öğrenciler, Almanya, Avusturya ve Slovakya gibi ülkeleri gezip görme fırsatı buldu. Aldıkları eğitimlerde de sertifika almaya hak kazandılar” dedi.




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